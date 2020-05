In Schwanheim geht’s schneller

Schwanheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) betreut die Stadt in allen Angelegenheiten des Straßen- und Ingenieurbaus. Im Spätsommer 2019 wurde die Erneuerung der Rohrheimer Straße in Schwanheim begonnen. Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt, Baubeginn war am 12. August.

Ursprünglich war geplant, den vierten und letzten Bauabschnitt am 10. Juli zu beginnen. Da die Arbeiten vor Ort jedoch durch deutlich erhöhten Personaleinsatz schneller als geplant ausgeführt wurden, kann der letzte Bauabschnitt zwischen Weyrichstraße und Ortsausgang Richtung Jägersburger Wald bereits am Mittwoch (6.) begonnen werden. Dies bedeutet: Die Bauleistungen liegen derzeit acht Wochen vor den im Bauzeitenplan veranschlagten Terminen. Dadurch kann das gesamte Vorhaben voraussichtlich bereits Ende August, und nicht wie vorgesehen erst Ende Oktober fertiggestellt werden.

Wie der Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost bereits mitgeteilt hat, wird von Donnerstag (7.) bis zum 20. Mai die Wasserfernleitung in der Straße Am Junkergarten saniert. Das kann nur im Rahmen einer Vollsperrung der Straße erfolgen. Entgegen der Mitteilung der Riedgruppe Ost kann die Weyrichstraße nicht mehr als Umfahrung aus und in Richtung Jägersburger Wald genutzt werden, schreibt der KMB. Dies werde aber auch dazu führen, dass im betroffenen Bereich mit einer wesentlich geringeren Fahrzeugbelastung zu rechnen ist.

Da die Arbeiten im vierten Bauabschnitt nur unter Vollsperrung durchgeführt werden können, ist eine Ortsdurchfahrt in Richtung Jägersburger Wald ab Mittwoch (6.) nicht mehr möglich.

Die Weyrichstraße wird zur Sackgasse. Für die Straße Am Falltor wird die Einbahnregelung bis voraussichtlich 20. Mai aufgehoben, die Straße ist nun in beiden Richtungen befahrbar. Aufgrund der nun geltenden Vollsperrung ist das Gebiet weiträumig, gemäß Umleitungsbeschilderung, zu umfahren, so der Zweckverband.

Für Rückfragen oder Anregungen steht Dirk Fischer vom KMB, Telefon 06251/109662, zur Verfügung. red

