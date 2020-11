In Schwanheim leuchten jetzt 17 Sterne

Schwanheim.Die vorweihnachtliche Stimmung hat es in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr schwer. Vielleicht helfen die weihnachtlichen Lichter, die jetzt allerorten leuchten, die Vorfreude auf Weihnachten zu entfachen. So wie in Schwanheim, wo in diesem Jahr erstmals 17 Sterne die Rohrheimer Straße vom Feuerwehrgerätehaus bis zum nordwestlichen Ortsende erleuchten.

„Wir haben den Zuschuss von 1000 Euro, die der Ortsbeirat alljährlich von der Stadt Bensheim bekommt, im vergangenen Jahr gespart und jetzt mit den 1000 Euro von 2020 – plus eines Eigenanteils – die Anschaffung von zwölf neuen Sternen finanziert“, berichtet Ortsvorsteher Gerald Kunzelmann. Gemeinsam mit den anderen Ortsbeiratsmitgliedern hatte man zwar bereits am 14. November die Installation vorgenommen, aber traditionell geht in Schwanheim die Weihnachtsbeleuchtung erst am Tag nach dem Totensonntag ans Stromnetz.

Hierzu traf sich der Ortsbeirat, um mit einem kleinen aufwärmenden Schluck auf die neue Beleuchtung anzustoßen. tn/Bild: Neu

