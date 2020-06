In Sportstätten investieren

Bensheim.„Wir unterstützen die aktuellen Maßnahmen der TSV Auerbach in die vereinseigene Infrastruktur“, erklärt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk für die CDU. „Der Verein soll von der Stadt einen Zuschuss für verschiedene Bau- und Sanierungsarbeiten erhalten, zum Beispiel für Pflasterarbeiten zur Sporthalle oder für Renovierungsarbeiten beim Jugendzentrum.“

Weiter befürworten die Christdemokraten die Sanierung der Bewässerungsanlage am Sportplatz in Fehlheim, berichtet Stadtverordneter und Ortsvorsteher Rico Klos: „Die städtische Anlage verfügt über zwei Naturrasenfelder worauf der VfR Fehlheim beheimatet ist. Die Sanierung beinhaltet den Bau einer erforderlichen Druckerhöhungsanlage, die Umrüstung beider Sportplätze auf eine Bewässerungsanlage mit elektronischer Regnersteuerung sowie die Nutzung von automatischen Steuerungsmöglichkeiten. Der Aufwand beträgt rund 80 000 Euro.“

„Breiten- und Freizeitsport sind neben dem Leistungssport wichtige Bestandteile unserer Gesellschaft. Die Bensheimer Vereine bieten vielfältige Angebote, um sich sportlich zu betätigen“, erklärt CDU-Stadtverordnete Sibylle Becker. „Für alle Altersgruppen wird hier vorbildliche Arbeit geleistet.“ Hierfür stellt die Stadt seit vielen Jahrzehnten die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung. Von den Sportplätzen über Turnhallen – auch der Schulen – bis hin zum Hallenbad. Auch für nicht vereinsgebundene Sportler stehen Flächen im Stadtgebiet zur Verfügung.

In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (30.) will die CDU mit Bürgermeister Rolf Richter und Erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung über Trainingsmöglichkeiten im Weiherhausstadion während der Corona-Pandemie sprechen.

Gerade für die bevorstehenden Sommerferien bittet sie den Magistrat um eine Regelung und Prüfung, wie hier Breiten- und Freizeitsport ermöglich werden kann, heißt es abschließend. red

