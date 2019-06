In Turnfest-Oase entspannen

Auerbach.Ein Landesturnfest zeichnet sich immer durch seine Vielfalt an sportlichen wie unterhaltsamen Angeboten aus. Darüber hinaus sind stets alle Generationen in das Fest eingebunden. Ein zentraler Treffpunkt für die Älteren sind dabei die Sporthallen der TSV Auerbach an der Saarstraße.

Dort geht am Donnerstag, 20. Juni, von 14 bis 17 Uhr ein „Tanznachmittag“ über die Bühne. Nach der Begrüßung durch die zuständige Fachwartin Alice Sauer folgen Mitmachtänze und Darbietungen des TV Sonderbach, der RSG Heppenheim und der TGS Seligenstadt.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung ist der Erwerb der „Tanzmedaille“, wozu zwei Tanzrunden à 15 Minuten absolviert werden müssen.

Für die musikalische Begleitung ist der in Auerbach durch die Awo-Tanznachmittage bekannte Gerald Schneider zuständig. Im Eintrittspreis für die Turnfestteilnehmer sind neben der Medaille auch ein Stück Kuchen und Kaffee enthalten.

Ein zweiter Schwerpunkt auf dem TSV-Gelände ist die „Turnfestoase“. Diese soll ein Platz zum Entspannen, Abschalten und Energie tanken während des Turnfestes sein. Geöffnet ist die Turnfestoase Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Doch ganz so ruhig geht es dann dort doch nicht zu, denn an beiden Tagen werden je vier Workshops angeboten. Am Freitag, 21. Juni, sind dies um 10 Uhr Sportstacking, Koordination für Ältere, um 11 Uhr Alles mit Chiffontüchern, um 14 Uhr Qui Gong und um 15 Uhr Entspannung pur.

Samstags (22.) beginnt man um 10 Uhr mit Bewegten Liedern auf dem Stuhl, danach folgen um 11 Uhr Spielen in jedem Alter, um 14 Uhr Gymnastik mit dem Ball und zum Finale um 15 Uhr Entspannung mit Lena Bleile.

Dauerangebot wird ein Fitness-Glücksrad sein, bei dem es sogar eine Kleinigkeit zu gewinnen gibt. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei. Die Teilnehmer und Gäste werden von der TSV Auerbach und der Vereinsgaststätte mit Speisen und Getränken versorgt.

Ganz sportlich geht es am Samstag, 22. Juni, auf dem neuen Beachfeld und dem Übungsrasen zu, wo die Wettkämpfe im Beachvolleyball und Rasenvolleyball unter der Leitung des stellvertretenden TSV- Vorstandsvorsitzenden Dr. Achim Vogt die Freunde des Baggerns, Pritschens und Schmetterns zusammenführt. kn

Info: Zeit- und Spielpläne unter www.turnfest-hessen.de

