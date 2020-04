In vielen Ländern fehlt es an Pflegekräften

Bensheim.Sein Lachen verbreitet Zuversicht und Freude. Lala Jaona strahlt eigentlich immer. Er sorgt dafür, dass die Patienten des Augenkrankenhauses keine Angst vor der Behandlung haben. Nördlich der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé versorgt der 44-Jährige die Menschen, macht ihnen Mut und assistiert bei Operationen.

Zum Weltgesundheitstag am 7. April macht die Christoffel-Blindenmission (CBM) mit Sitz in Bensheim darauf aufmerksam, wie wichtig gutes Pflegepersonal ist. Das zeige die jetzige Krise besonders. Lala Jaona steht stellvertretend für alle Pflegekräfte in den Projekten der CBM.

„Wir haben in Deutschland einen Mangel an medizinischem Personal. Wirklich fatal ist die Lage in Entwicklungsländern, auch in der Augenmedizin: Es fehlt an Pflegekräften genauso wie an Ärztinnen und Ärzten. In Kamerun kommen zum Beispiel auf eine Million Patienten gerade einmal drei Augenärzte, in Deutschland sind es 92. Viele Menschen in Kamerun sind blind, weil sie nicht behandelt werden können“, sagt Rainer Brockhaus, Vorstand der CBM.

Weltweit sind 253 Millionen Menschen blind oder sehbehindert. 75 Prozent aller Sehbehinderungen könnten vermieden oder geheilt werden. Als Ursachen benennt Brockhaus neben den schwierigen Lebensverhältnissen oder Mangelernährung vor allem die schlechte Gesundheitsversorgung: „Die CBM leistet seit langem einen aktiven Beitrag, das zu ändern: Sie schafft Zugang zu medizinischer Versorgung, unterstützt Projektpartner vor Ort bei der Ausbildung medizinischen Fachpersonals und klärt die Menschen über Gesundheitsrisiken auf.“

Bei der Ausbildung von medizinischen Fachkräften spielt auch Lala Jaona eine wichtige Rolle. Der Familienvater aus Madagaskar ist mit Frau und Kindern nach Kamerun gekommen. Dort arbeitet er als Augenkrankenpfleger und schult als Tutor die nächste Generation Pflegekräfte. Tagsüber arbeitet er mit dem Team zusammen, bereitet den OP-Saal vor, versorgt Patienten. Er schaut seinen Auszubildenden über die Schulter, um zu sehen, was sie tun. Er berät sie und beantwortet ihre Fragen. Sein Job ist es, sie fit für den Klinikalltag zu machen. Freitagnachmittags unterrichtet er dann das theoretische Wissen.

Jaona: „Die meisten Pfleger, die im Krankenhaus angestellt werden, sind nicht spezialisiert auf die Augenarbeit. Meine Aufgabe ist es, die Männer und Frauen als Augenkrankenpfleger auszubilden und zu qualifizieren.“ Die Azubis kommen aus ganz Westafrika. Auch Augenärzte werden im klinikeigenen Trainingscenter fortgebildet, das mit Hilfe der CBM-Spender aufgebaut wurde. Künftig will die Klinik dort komplette Krankenpfleger- und Facharztausbildungen anbieten. red

