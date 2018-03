Anzeige

Glücklicherweise funktionieren die Brutmaschinen nahezu vollautomatisch: Sie halten die Temperatur bei konstanten 37,8 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit bei ca 70 Prozent – und auch der Eierwendemechanismus kann eingestellt werden.

Nach einer Woche unter besten Brutbedingungen erwarten die Züchter gespannt erste Ergebnisse: Die Eier werden bei Dunkelheit mit einer Schierlampe durchleuchtet: Zeichnen sich feine Äderchen und ein kleiner schwarzer Fleck in der Eimitte ab, ist das Ei befruchtet und wird weiter bebrütet.

In Zell werden in den kommenden Wochen Hühnerrassen wie Zwerg-Paduaner und Seidenhühner ausgebrütet, die sich vor allem bei Kindern aufgrund ihres dekorativen Federkopfschmucks großer Beliebtheit erfreuen. Auch zahlreiche grüne und schokoladenbraune Eier finden sich in der Brutmaschine des erfolgreichen Zeller Vereins.

Im vergangenen Jahr erblickten in Zell 2131 Küken aus verschiedenen Rassen und Farbschlägen das Licht der Welt. Auch in diesem Jahr rechnet der Verein mit ähnlichen Zahlen.

Einzig und allein nach den Taubeneiern der Zeller Züchter muss man lange suchen. Diese werden von den Elterntieren in den heimischen Volieren selbst ausgebrütet. Denn das Füttern der frischgeschlüpften Küken durch Hervorwürgen der sogenannten Kropfmilch in den Kükenrachen können und möchten die Zeller Züchter nicht imitieren.

Je mehr in die natürlichen Bedingungen eingegriffen werde, umso weniger erfolgreich könne die Jungtieraufzucht ausfallen.

Offene Türen jeden Samstag

Interessierte Bürger, die nicht nur an der Tür des Brutraumes lauschen möchten, sondern mehr über Brut und Geflügelhaltung erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, jeden Samstag zwischen 10 und 10.30 Uhr Geburtshelfer Manfred Knapp über die Schultern zu schauen. Die letzten Eier für dieses Jahr wird er am 11. April in den Brutapparat einlegen.

Ende dieses Jahres wird sich der heute noch so flauschige Nachwuchs schon auf den großen deutschen Rassegeflügelschauen von seiner besten Seite präsentieren und hoffentlich viele Erfolge in das kleine Dorf am Meerbach bringen. red

