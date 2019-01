Info-Abend an der Karl-Kübel-Schule

Bensheim.Am Mittwoch, 6. Februar, können sich Interessierte um 19 Uhr in der Mensa über das berufliche Gymnasium, die Fachoberschule und die Berufsfachschule der Karl-Kübel-Schule informieren. Welche Schulform ist die richtige für meine Tochter oder meinen Sohn nach dem Hauptschulabschluss, dem mittleren Abschluss oder der neunten Klasse bei G 8?

An diesem Abend kann man mehr über das Bildungsangebot der Karl-Kübel-Schule erfahren. Umfassend stellen die Abteilungsleiter ihre Schulformen vor. Anschließend bieten Gesprächsrunden Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Berufsbezogene Qualifikation

Gemeinsam ist allen genannten Bildungsgängen, dass sie eine Kombination aus vertiefender Allgemeinbildung und berufsbezogener Qualifikation bieten. Dabei können die Lernenden folgende Abschlüsse erreichen: Das Abitur am Beruflichen Gymnasium, die Fachhochschulreife an der Fachoberschule und die Mittlere Reife an der Berufsfachschule.

Einen ersten Eindruck von den einzelnen Schulformen sowie von den Schwerpunktfächern Wirtschaft, Wirtschaft bilingual, Gesundheit, Mechatronik, Umwelt, Datenverarbeitungstechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik vermittelt die Homepage www.karlkuebelschule.de unter dem Navigationspunkt „Bildungsangebot“.

Eltern und Schüler sind zum Informationsabend der Kübel-Schule eingeladen. red

