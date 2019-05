Info-Abend beim Rhetorikclub

Bensheim.Der Rhetorikclub Bergstraße lädt für Dienstag (4.) um 19 Uhr zu einem Informationsabend für Interessierte ein, die Freude an Sprache haben und ihre öffentlichen Auftritte weiterentwickeln möchten. Ab 19 Uhr geben Vorstandsmitglieder Auskunft über Konzepte und Inhalte der Rhetorikabende.

Anschließend findet ab 19.30 Uhr ein üblicher Clubabend statt, an dem Interessenten teilnehmen können. Wer möchte, ist eingeladen, bei einer vergnüglichen Stegreifrunde mitzumachen. Treffpunkt ist der Nebenraum der Gaststätte Weiherhaus, Saarstraße, in Auerbach.

Der Rhetorikclub Bergstraße ist Mitglied bei Toastmasters International, einem Verband von 15 900 Rhetorikclubs in 142 Ländern der Welt – 90 davon in Deutschland. Die Non-Profit-Organisation wurde 1924 in den USA gegründet und hat weltweit 350 000 Mitglieder. red

Info: Weitere Informationen unter www.rhetorik-club-bergstrasse.de

