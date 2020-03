Info-Abend zum Bürgerbegehren

Bensheim.Gundula Bunge-Glenz, Akram El-Rikabi und Susanne Reichert (v.l.) sammeln wie berichtet Unterschriften für ein Bürgerbegehren zum Marktplatz. Die drei Initiatoren wollen erreichen, dass der jüngste Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum städtebaulichen Wettbewerb gekippt wird.

Am Freitag hatten sie Unterstützer und Interessierte zu einem ersten Info-Abend in die Gaststätte „Nibelungenquelle“ in der Hauptstraße eingeladen – rund 30 Personen waren gekommen.

In erster Linie geht es den Initiatoren um eine ergebnisoffene Gestaltung des Marktplatzes unter Berücksichtigung aller Ergebnisse aus dem Bürgerdialog: Beim städtebaulichen Wettbewerb soll nicht ausschließlich eine Bebauung ins Auge gefasst werden, stattdessen sollen auch Vorschläge für einen freien Platz ohne Gebäude möglich sein – eine Variante, die von vielen Bensheimern favorisiert werde, ist sich das Trio sicher.

Die Befürworter des Bürgerbegehrens werden nun versuchen, die notwendigen rund 3200 Unterschriften zu sammeln. Bis zum 9. April müssen mindestens zehn Prozent der Bensheimer Wahlberechtigten ihre Unterstützung bekunden. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020