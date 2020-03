Info-Abend zum Thema Pflegefamilie

Bensheim.In unserer Gesellschaft gibt es Kinder, die nicht in ihrer Familie aufwachsen können. Für diese Kinder suchen Jugendämter Pflegefamilien, die ein Kind bei sich aufnehmen wollen.

Anmeldung erforderlich

Ein Informationsabend mit Referenten vom Jugendamt des Kreises Bergstraße informiert interessierte Familien darüber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Pflegefamilie zu werden.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. März, von 19 bis 20.30 Uhr in Bensheim in der Außenstelle des Jugendamtes, Am Wambolterhof 8, statt. Die Teilnahme ist gebührenfrei.

Für weitere Informationen und Anmeldung können sich Interessierte an den Pflegekinderdienst des Kreises Bergstraße unter Telefon 06252/155997 wenden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020