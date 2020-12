Info-Schilder für historische Gebäude in Fehlheim übergeben

Fehlheim.Trotz Corona-Krise konnte die Felheimer Stadtteildokumentation im Homeoffice vier neue Informationsschilder in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Stadt Bensheim erstellen.

Wie Klaus Brunnengräber, Leiter der Stadtteildokumentation, am vergangenen Freitag mitteilte, bekamen damit weitere historische Gebäude im Bensheimer Stadtteil neue Infotafeln.

Hierbei handelt es sich um das alte Schwesternhaus in der Kirchstraße, das Bürgermeisterhaus Geffert in der Bensheimer Straße, das alte Hirtenhaus in der Mühlgrabenstraße sowie der Friedhof des Ortes, wo unser Bild entstand. Über alle Anwesen, die bereits im Vorfeld von dem Team der Stadtteildokumentation ausgesucht wurden, konnte Interessantes und Wissenswertes zusammengetragen werden.

Die im schlichten Design gehaltenen Schilder sind außerdem mit einem QR-Code versehen. Dieser bietet die Möglichkeit, künftig auch zusätzliche Informationen zu hinterlegen. Die Stadtteildokumentation bedankte sich bei der Fehlheimer Bevölkerung für die Unterstützung, bei dem Archiv der Stadt Bensheim und Bürgermeister Rolf Richter für die reibungslose Umsetzung.

Unser Bild zeigt von links den zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Bürgermeister Rolf Richter, Claudia Sosniak vom städtischen Archiv sowie Klaus Brunnengräber und Elke Schubert von der Stadtteildokumentation. red/

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020