Info-Treffen für die Sternsinger

Bensheim.Mädchen und Jungen aus Bensheim setzen sich ein für den Frieden. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“, das ist die Kernbotschaft der Sternsinger bei der Aktion Dreikönigssingen, die in Bensheim und Lautertal vom 2. bis 4. Januar stattfindet.

Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden gerade für Kinder und Jugendliche überall auf der Welt ist. Als Sternsinger bringen sie den Segen Gottes in die Häuser und Wohnungen und helfen mit, dass es Kindern und Jugendlichen in Not weltweit besser geht. Bei der vergangenen Aktion hatten die Sternsinger in Bensheim und Lautertal mehr als 23 400 Euro gesammelt.

So werden auch für die kommende Aktion noch Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Unterstützung als Königin, König, Sternträger und für die Begleitung der Sternsingergruppen gesucht.

Zum Schnuppern oder Auffrischen der Sternsingertätigkeit und sich Informieren lädt die katholische Kirche Bensheim alle Kinder und Jugendlichen zum Informationstreffen ein: Samstag, 16. November, 10 bis 12 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Georg, Marktplatz 10

An diesem Treffen wird gemeinsam der Film zur Aktion angeschaut, miteinander gesungen und gespielt und sich auf die Aktion 2020 eingestimmt. Alle Interessierten sind eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.11.2019