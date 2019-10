Infoabend zum Thema Sicherheit

Bensheim.Einbrechern das Leben so schwer wie möglich machen – das gelingt mit wenigen und einfachen Mitteln: In Bensheim gibt es zum Beispiel das Projekt „Wachsame Nachbarn“, das die Stadt Bensheim in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Bürgern etabliert hat.

Straftaten vorbeugen

Das Programm zeigt auf, wie nachbarschaftliche Hilfe Straftaten vorbeugen und zu mehr Sicherheit beitragen kann. Die Maßnahmen und Tipps reichen vom gegenseitigen Kennenlernen der Nachbarn über mögliche Reaktionen auf verdächtige Personen bis hin zur Registrierung im zentralen „Ringmaster Informationssystem“ der Stadt. Außerdem gibt es von der Polizei noch Ratschläge zur Sicherung von Häusern und Wohnungen. Als kompetente Fachfrau ist Polizeihauptkommissarin Christel Shelton als Expertin zu Gast, sie ist für die technische Beratung im Polizeipräsidium Südhessen zuständig.

Die nächste Infoveranstaltung in Kooperation mit der Polizei findet am Dienstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr bei der Feuerwehr Fehlheim statt. Die Veranstaltung wird im Wechsel in den Bensheimer Stadtteilen angeboten, in erster Linie richtet sich der nächste Termin an Bewohner in Fehlheim, teilnehmen können aber alle Interessierten. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.10.2019