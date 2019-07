Infoabend zur Märkerwald-Baustelle

Bensheim.Die Stadt Bensheim und der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) befinden sich bezüglich der Erneuerung der Märkerwaldstraße im Stadtteil Gronau weiter in einem intensiven Austausch mit dem Ortsbeirat und der Bürgerinitiative in Gronau, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Am 15. August ist eine Informationsveranstaltung in Gronau geplant.

Vollsperrung durch neue Vorschrift

Derzeit läuft – wie berichtet – der erste Teil der Erneuerungsmaßnahme, die Planungen zu den weiteren Bauabschnitten sind weiter vorangeschritten. „Eine Änderung der ASR (Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr/Straßenbaustellen) führt dazu, dass bei den ab Ende dieses Jahres folgenden Bauabschnitten eine Vollsperrung mit Umleitungsregelung notwendig wird“, schreibt die Stadt Bensheim. Die ASR diene dem Schutz von Beschäftigten auf Baustellen vor Gefährdungen durch den fließenden Verkehr im Grenzbereich zum Straßenverkehr.

Nach Inkrafttreten der ASR können die Bauabschnitte zwei bis vier aufgrund der sehr beengten Situation im Bereich der Märkerwaldstraße nicht wie geplant unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden, heißt es weiter. Aufgrund der Vollsperrung müssten nun Wege für eine Umleitung definiert werden. „Dies ist aufgrund der Hanglage in Gronau grundsätzlich nicht einfach, nur sehr eingeschränkt möglich und bedarf einer gründlichen Prüfung“, betont die Stadt. Hier würden nun alle Alternativen geprüft.

Im Zusammenhang mit der Umleitung entwickelt der KMB in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde, dem Rettungsdienst sowie der Feuerwehr das bestehende Verkehrskonzept weiter. Dieses Konzept befinde sich derzeit in der Abstimmungsphase.

Bauverfahren nochmals erläutert

Mit einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus wollen die Verantwortlichen von Stadt und KMB den aktuellsten Stand der Überlegungen und alle möglichen, auch in der Diskussion befindlichen weiteren Optionen vorstellen. Dabei geht es vor allem um die geplante Umleitungsstrecke, um die medizinische Versorgung bei Notfällen im Oberdorf und um die Sicherstellung des Brandschutzes.

Auch die angewandten Bauverfahren werden noch einmal erläutert sowie die umfangreichen Maßnahmen zur Beweissicherung der Gebäude. Außerdem soll es genügend Raum für Fragen der betroffenen Bürger geben.

Zur Vorbereitung dieses Treffens wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, zu der jeweils zwei Vertreter des Ortsbeirates und der Bürgerinitiative eingeladen wurden. Alle betroffenen Anwohner werden schriftlich zu der Veranstaltung eingeladen.

Bereits im Vorfeld können sich die Bürger mit Fragen an die Verantwortlichen wenden: Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Am Schlachthof 4, 64625 Bensheim, E-Mail info@kmb-bensheim.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.07.2019