Infoabend zur Patientenverfügung

Bensheim.Durch einen Unfall, plötzliche Erkrankungen oder durch fortgeschrittene Einschränkungen im Alter kann jeder in die Situation kommen, dass er seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst erledigen kann und auf Hilfe anderer angewiesen ist.

Um den Personen, die dann für einen handeln sollen, diese Aufgabe zu erleichtern, und auch sicherzustellen, dass sie nicht gegen die eigenen Vorstellungen und Wünsche handeln, kann Vorsorge getroffen werden. Möglichkeiten hierzu bieten die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Wer nichts regelt, überlässt anderen die Entscheidungen. Es ist ein Risiko, diese Überlegungen auf „irgendwann“ zu verschieben.

Das Hope-Center Bensheim im Auerbacher Bahnhof bietet am Sonntag, 23. Februar, 19 Uhr, einen Infoabend zu diesem Thema an. Inhaltlich wird es um folgende Fragen gehen: Wie verfasse ich eine Patientenverfügung? Was gehört zu einer Vorsorgevollmacht? Wie schreibe ich ein gültiges Testament? Es wird an diesem Abend Raum für Fragen geben.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020