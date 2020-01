Infoabende an der Scholl-Schule

Bensheim.Die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim als kooperative Gesamtschule stellt für die künftigen Fünftklässler-Eltern ihre vielfältigen Angebote vor.

Im Rahmen zweier Informationsabende haben interessierte Eltern die Möglichkeit, Einblicke in die lebendige Schulgemeinde der Scholl-Schule zu erhalten. Diese Informationsveranstaltungen finden am Donnerstag, 16. Januar, und am Mittwoch, 22. Januar – jeweils ab 19 Uhr – im Forum der Geschwister-Scholl-Schule statt.

„Die GSS hat umfangreiche individuelle Fördermöglichkeiten entwickelt, um allen Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Bildungsabschluss, sei es in der Haupt-, der Realschule oder dem Gymnasium, zu ermöglichen“, heißt es in der Ankündigung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.01.2020