Infoabende und Tag der offenen Tür

Bensheim.Am Mittwoch (15.) und am Donnerstag (16.) finden am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) die Grundschul-Informationsabende statt. Hierzu sind alle Eltern eingeladen, deren Kinder zum Schuljahr 20/21 ein Gymnasium besuchen wollen.

Schulleitung, Kollegium und Schülerschaft werden an beiden Abenden ihre Schule und deren Vielfalt vorstellen. Danach wird es Gelegenheit zu Nachfragen und persönlichen Gesprächen geben. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Mensa der Schule.

Führungen durchs Gebäude

Am Samstag, 18. Januar, schließt sich der Tag der offenen Tür an, der sich in erster Linie an die Kinder richtet, die das AKG kennenlernen wollen. Kollegium und Schülerschaft haben ein buntes Mitmachprogramm vorbereitet.

Der Tag beginnt mit einer Begrüßung durch die Schulleiterin um 9 Uhr in der Mensa. Danach gibt es die Möglichkeit, an Führungen durchs Gebäude teilzunehmen oder selbstständig die Schule zu erkunden.

Zugang zu allen Veranstaltungen über die Fehlheimer-, die Mozart- oder die Franz-Liszt-Straße. red

