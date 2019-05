Infogespräch zu häuslicher Gewalt

Bensheim.Zu einem Informationsgespräch zum Thema Häusliche Gewalt mit der Beratungs- und Interventionsstelle Bergstraße trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (28.) um 19 Uhr. Um 20 Uhr nimmt die BfB-Fraktion an einer Themenführung des Bürgernetzwerks zum Thema „Wasser und Licht“ teil, Treffpunkt am „Fraa-vun-Bensem-Platz“ auf der Rückseite der Stadtmühle.

Ab Einbruch der Dunkelheit wird die Lauter im Bereich zwischen der Grieselstraße bis zum Rinnentor illuminiert. „Wir bleiben mit den Initiatoren des Bürgernetzwerkes im Gespräch“, informiert Stadtverordneter Franz Apfel von der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB). red

