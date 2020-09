Infomobil des Bundestags kommt

Bensheim.Bürger der Stadt Bensheim und der Region können sich vom 27. bis 29. September auf dem Beauner Platz im Infomobil des Deutschen Bundestages über die Arbeit der Abgeordneten informieren.

Seit diesem Jahr verfügt das Infomobil über eine „Entdeckungstour“. Hier können die Besucher an vier Stationen nach Antworten zu bundestagsspezifischen Fragen suchen und können bei einer Verlosung eine dreitägige Berlin-Reise für zwei Personen gewinnen. Fester Bestandteil der Berlin-Reise ist ein Programm, bei dem die Preisträger den Deutschen Bundestag „live“ erleben werden.

Bei einer Fotoaktion besteht die Möglichkeit, eine Fotosimulation von sich am Rednerpult im Plenarsaal anfertigen zu lassen. Das Foto kann direkt ausgedruckt und in einem Passepartout mit nach Hause genommen werden.

Schulen oder Gruppen können sich für Vorträge anmelden. Es wird um Verständnis gebeten, dass alle Besuche nur unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregelungen durchgeführt werden können.

Die täglichen Öffnungszeiten des Infomobils sind am 27. September von 10 bis 18 Uhr, am 28. September von 9 bis 18 Uhr und am 29. September von 14 bis 19 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020