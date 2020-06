Infostände der Marktplatz-Bürgerinitiative

Bensheim.Noch bis zum Freitag, 3. Juli, hat die Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ Zeit zur Unterschriftensammlung für das angestrebte Bürgerbegehren zur Durchführung eines Ideenwettbewerbs für die Marktplatzgestaltung. Dazu bieten die Aktivisten nochmals Informationsstände an den Edeka-Märkten Jakobi und Merz in der Fabrikstraße 2/Ecke Wormser Straße in Bensheim und in der Wilhelmstraße 160 im Stadtteil Auerbach an.

Die Infostände sind wie folgt besetzt: Edeka-Markt Jakobi in Bensheim – Mittwoch, 1. Juli, von 10 bis 13 Uhr; Donnerstag, 2. Juli, von 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Edeka-Markt Merz in Auerbach – Mittwoch, 1. Juli, von 17 bis 19 Uhr.

An den Infoständen wie auch bei der Goldschmiede Fritz Dorsheimer in der Hauptstraße 69 in Bensheim können Unterschriften geleistet oder ausgefüllte Unterschriftslisten abgegeben werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.07.2020