Infostände der „Mutigen Bürger“

Bensheim.Die „Vereinigung der mutigen Bürger“ ist an den kommenden beiden Samstagen mit Infoständen am Marktplatz präsent. Gesprochen werden soll unter anderem über das Haus am Markt. Eine Unterschriftenliste gegen den Abriss liegt aus.

Am Samstag (12.) kann man von 10.30 bis 14 Uhr mit den „Mutigen Bürgern“ vor dem Fleckschen Haus ins Gespräch kommen, genauso wie am Samstag, 19. Januar, zur gleichen Uhrzeit.

Spaziergang zum Haus am Markt

Am 19. Januar bietet Architekt Lothar Mundt um 11 Uhr zudem einen Spaziergang rund um das Haus am Markt an, bei dem er über architektonische Besonderheiten informiert und zum Wettbewerb in den 70er Jahren, dem Bau und der späteren Nutzung Auskunft gibt. Teilnehmen können maximal 15 bis 20 Personen, bei Bedarf wird ein zweiter Spaziergang angeboten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.01.2019