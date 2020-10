Bensheim.Die Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ ist am Samstag (24.) ab 10.30 Uhr erneut in der Stadt mit einem Infostand vertreten. Die Vertrauensleute stellen einen runden Tisch auf und laden am Nibelungenbrunnen alle Interessierten zum Gespräch ein. Die aktuellen Corona-Regeln sind einzuhalten. Wer möchte, kann Fragen zum Bürgerentscheid und dem Ideen-Wettbewerb stellen und sich über die Möglichkeiten zur Briefwahl informieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020