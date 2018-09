Infostand der Grünen

Bensheim.Am Samstag (29.) wollen der grüne Landtagskandidat Alexander Berndt und Mitglieder der Grünen Liste Bensheim (GLB) von 10 bis 13 Uhr an einem Infostand am Bürgerwehrbrunnen mit interessierten Bürgern über die Themen sozialer Wohnungsbau und CETA ins Gespräch kommen und über die Positionen der Grünen informieren.

„Bundesweit wurde das Thema Wohnen lange vernachlässigt. Der prognostizierte Rückgang der Bevölkerung hat sich nicht eingestellt. Steigende Einwohnerzahlen und eine zusätzliche Verdichtung in den Städten haben zu immer weiter ansteigenden Mieten und einer Verknappung von sozialem Wohnraum geführt. Zusätzlich wurden Wohnungen immer mehr zu Spekulationsobjekten, was die Preise ebenfalls in die Höhe trieb“, heißt es in einer Pressemitteilung der GLB.

Seit 2014, dem Beginn der schwarz-grünen Koalition in Hessen, seien die Mittel für den sozialen Wohnungsbau vervierfacht worden. Mit der Baulandoffensive sollen die als Bauland ausgezeichneten Flächen auch als solche genutzt werden.

„Wir müssen aber darauf achten, dass nicht wie in den 70ern neue Stadtviertel entstehen, die nur von Menschen mit der Berechtigung auf eine Sozialwohnung bewohnt werden“, bemerkt Alexander Berndt.

Am 29. September hat das Netzwerk gerechter Welthandel außerdem zu einem Aktionstag aufgerufen. Da die GLB den Freihandelsabkommen kritisch gegenübersteht, wird sie daran erinnern, dass CETA noch der Zustimmung des Bundestags bedarf, damit es dauerhaft in Kraft treten kann. Auch eine hessische Enthaltung im Bundesrat könnte das Abkommen noch stoppen.

Das Thema Hambacher Forst wird aufgrund seiner Dringlichkeit weitergeführt. Einen Umstieg von Kohlestrom auf Strom aus erneuerbaren Energien sieht die GLB dabei als wichtige Stärkung des Einsatzes für den Erhalt des „Hambi“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.09.2018