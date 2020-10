Infostand mit Kern in der Gerbergasse

Bensheim.Infostand in der Gerbergasse: Bei Quiche, Wein, Kaffee und Gebäck kann man mit dem Grünen-Kandidaten ins Gespräch kommen. Biologisch erzeugte Waren der Brot- und Back-Kultur werden am Samstag (17.) zwischen 10 und 13 Uhr in der Gerbergasse angeboten.

Zwischen dem Grünen-Büro (Nummer 9) und der Bäckerei steht Manfred Kern für Gespräche bereit und spricht über sein Programm für die Belebung der Innenstadt, nachhaltige Lebensmittel und die „Bensemer Fressgass“. Die Gerbergasse zählt aus seiner Sicht zu Bensheims lebendigsten Straßen, sowohl in Bezug auf die Feinkost-Geschäfte als auch in Bezug auf den regen Rad- und Fußverkehr.

Parallel gibt es in Auerbach vor der Bäckerei Hug von 9.30 bis 11.30 Uhr ebenfalls einen Infostand. red

