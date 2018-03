Anzeige

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) veranstaltet am Samstag (31.) einen Infostand am Bürgerwehrbrunnen vor der Alten Faktorei. Zwischen 10 und 13 Uhr will die Bensheimer Wählergemeinschaft die neue Ausgabe ihrer Mitgliederzeitschrift „Grünes Krokodil“ vorstellen und mit den Bürgern über aktuelle Themen ins Gespräch kommen.

Der grüne Landtagskandidat im Wahlkreis Bergstraße II, Alexander Berndt aus Fehlheim, wird ebenfalls anwesend sein, um über seine Person und seine politischen Themen für die Landtagswahl am 28. Oktober zu informieren: „Das grüne Programm für die Landtagswahl wird erst im Juni verabschiedet und bis dahin ausgiebig unter den Mitgliedern diskutiert“, so Berndt. „In dieser Phase ist es für mich und alle Aktiven daher besonders spannend und wichtig zu erfahren, welche landespolitischen Themen den Bensheimern unter den Nägeln brennen und wie das bei den Menschen an der Bergstraße ankommt und sich in ihrem Alltag auswirkt.“ Pünktlich zum Osterwochenende werden die Vorstands- und Fraktionsmitgliedern der GLB Kuchen und weitere österliche Leckereien anbieten. red