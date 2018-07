Anzeige

Es fehle an echten Ganztagsschulen, es fehle an einer modernen Ausstattung, vor allem aber fehlten Lehrer, weil die Landesregierung es schlicht „verpennt“ habe, ausreichend Nachwuchs auszubilden. Der schon jetzt „schwer erträgliche Lehrermangel“ werde sich dadurch in den nächsten Jahren noch verschärfen. Vor allem in den Grundschulen würden die Lehrkräfte knapp.

Hartmann ist der Meinung, dass die schwarz-grüne Landesregierung in Wiesbaden Tempo beim Ausbau der Ganztagsschulen machen müsste. „Echte Ganztagsschulen wären ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, weil dort auch Kultur, individuelle Förderung und Nachhilfe ohne finanzielle Hürden geboten werden. Außerdem sind viele berufstätige Eltern auf Nachmittagsangebote angewiesen“, so Hartmann.

Letzteres gelte auch für die Kindertagesstätten. Statt der derzeitigen „Mogelpackung bei den Kitagebühren“ strebe die SPD deshalb den völlig kostenlosen Besuch der Kinder in den hessischen Kitas an, um berufstätige Eltern zu entlasten. red

