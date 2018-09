Infostand zur Fairen Woche in Bensheim

Bensheim.Die Faire Woche 2018 steht unter dem Thema „Gemeinsam für ein gutes Klima“. Sie wird seit 2003 jedes Jahr in der zweiten Septemberhälfte durchgeführt und ist die größte Aktion zum Fairen Handel in Deutschland. Auch in Bensheim stehen verschiedene Aktionen an. Am Samstag informierten Schüler des Goethe-Gymnasiums und Vertreter der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Bensheim und des Weltladens an einem Stand im Fachmarktzentrum zum Thema.Die Passanten konnten ihr Wissen um fair gehandelte Produkte bei einem Quiz unter Beweis stellen . red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018