Infotag im Waldkindergarten

Bensheim.„Die Kinder sind wirklich jeden Tag draußen? Was ist eigentlich drin in den Bauwagen? Wo esst Ihr Euer Frühstück?“: Diese und ähnliche Fragen werden häufig gestellt, wenn Familien beginnen, sich für den Waldkindergarten zu interessieren und erste Kontakte aufzubauen.

Viele Bensheimer kennen das Gelände des Waldkindergartens Bensheim, weil sie ein Spaziergang daran vorbei führte oder weil sie bei einem der Feste dort zu Gast waren. Wer allerdings einen Kindergartenplatz für sein Kind sucht, der möchte es genauer wissen. Deshalb bietet der Waldkindergarten Bensheim ab sofort zweimal jährlich einen Infotag für interessierte Familien an.

An diesen Tagen können Familien einen Kindergartentag hautnah miterleben und so sehen, wie der Alltag im Waldkindergarten wirklich abläuft. Selbstverständlich können auch die Erzieherinnen eingehend befragt werden – und man kann ausprobieren, ob das Konzept für die eigene Familie passt.

Der erste Termin in diesem Jahr findet statt am Dienstag, 22. Januar. Interessierte Familien sind eingeladen, sich ab 8.30 Uhr an den Bauwagen am Schönberger Sportplatz einzufinden und einen Tag im Waldkindergarten mitzuerleben.

Mitzubringen ist dem Wetter angepasste, robuste Kleidung und ein Rucksack mit einem kleinen Frühstück und einem Getränk sowie gute Laune.

Rückfragen und Informationen: www.waldkindergarten-bensheim.de, info@waldkindergarten-bensheim.de, Telefon Silke Hirsch: 06251/5702148. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019