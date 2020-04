Initiative fordert mehr Zeit

Bensheim.„Wir sehen den verfassungsmäßig verbrieften Gleichheitsgrundsatz nicht gewahrt und die Demokratie nicht ausreichend gewürdigt“, heißt es von den Vertrauensleuten der Bürgerinitiative (BI) „Bensheimer Marktplatz besser beleben“.

Nicht nur die BI sieht das vom Hessischen Landtag am 24. März beschlossene Gesetz als Benachteiligung der Betreiber von Bürgerbegehren. Sie sieht sich damit in Übereinstimmung mit namhaften Verwaltungsfachjuristen.

Wenn es gelte, mit dem beschlossenen landeseinheitlichen Vorgehen die Gesundheit aller Bürger, der Wahlhelfe sowie der kommunalen Mitarbeiter zu gewährleisten, dann treffe dies natürlich in gleichem Maße auch auf das laufende Bürgerbegehren und die darin involvierten Bürger in Bensheim zu.

„Rechtliche fragwürdig“

Die per Gesetz verordnete Verschiebung aller Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide, die zwischen April und Oktober anstehen, auf einen Zeitraum ab mindestens 1. November ohne Einbeziehung des einem Bürgerentscheid vorgeschalteten Bürgerbegehrens, verstoße gegen geltendes Recht, erklären die Fachjuristen laut BI unisono.

Auf dieser Basis hat die BI das Innenministerium wie alle Fraktionsvorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien sowie den Petitionsausschuss angeschrieben, im nächsten Plenum dem verbrieften Gleichheitsgrundsatz zur Rechtsgültigkeit zu verhelfen und die entsprechenden Abgabefristen für aktuell laufende Bürgerbegehren, orientiert am beschlossenen Gesetz für Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide, krisenbedingt nachzubessern und ebenfalls zu verlängern.

Parallel dazu hat die BI die städtischen Gremien gebeten, die Verwaltung anzusprechen, bis zu einer Entscheidung des Landtags die Verlängerung der Abgabefrist zu unterstützen. So könne eine rechtlich fragwürdige Situation mit möglichen wirtschaftlichen Schäden für die Stadt vermieden werden.

Noch fehlen Unterschriften

Dank sagt die BI an die vielen Unterstützer, die bisher ihre Unterschriften geleistet haben. „Aber wir brauchen noch Stimmen, um die erforderliche Anzahl von rund 3200 Unterschriften trotz Corona-Pandemie zu erlangen.“

Die BI habe alles unternommen, was bei der aktuellen Krisensituation möglich gewesen sei. So habe man zum Wochenende noch mehrere tausend Unterschriftenlisten an Bensheimer Haushalte verteilt, um die fehlenden Unterschriften möglichst doch noch bis zum bisher feststehenden Fristende am Donnerstag (9.) zu erlangen.

„Sollte dieses Ziel krisenbedingt bis zur Deadline nicht zu erreichen sein, werden wir uns in jedem Fall für unser Recht einsetzen.“ Das Ansinnen der BI basiere ausschließlich auf Beachtung und Einbezug aller im Bürgerdialog fixierten Optionen für einen städtebaulichen Wettbewerb rund um den Bensheimer Marktplatz.

„Alleine die dortigen Empfehlungen schließen den jetzt festgelegten Realisierungswettbewerb mit einem höhenfixierten eingeschossigen Gebäude aus und lassen nur einen Ideenwettbewerb zu, der zur besten Lösung für den Marktplatz der Zukunft führen wird, wie es mehrere Städteplaner klar umreißen“, so die BI-Vertreter. „Die Netzwerk-Empfehlungen finden sich nicht im städtischen Eckpunktepapier. In der Verwaltungsvorlage für die Stadtverordnetenversammlung ist lediglich die Variante eingeschossiges Gebäude eingeflossen“, heißt es weiter.

Weil sicher nicht jeder Bensheimer Haushalt mit Unterschriftenlisten bedacht worden sei, bestehe noch immer die Möglichkeit, über die Homepage (buergerinitiative-bmbb.jimdosite.com) eine Liste auszudrucken und das Anliegen der BI für die beste Lösung am „Marktplatz der Zukunft“ so per Unterschrift zu unterstützen. Alle Infos dazu finden sich ebenfalls auf der Homepage.

„Jetzt kommt es auf die Bürger an“, ruft die BI zur Teilnahme auf. Die Unterschriftenlisten könnten von Unterstützern entweder bis einschließlich Mittwoch (8.) an die Vertrauensleute zurückgeschickt oder bei einer gewährten Fristverlängerung nach den Kontaktsperren an den dann wieder aktivierten Infoständen abgegeben werden.

