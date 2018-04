Anzeige

Bensheim.„Ausbeutung in der Textilindustrie“ bleibt auch 2018 ein zentrales Thema der Menschenrechts-Initiative Bergstraße. Im Rahmen der Internationalsen Woche in Bensheim vom 11. bis 15. Juni wird die MIB bei einer Film- und Vortragsveranstaltung mit dem Titel „Der wahre Preis. Ausbeutung in der Textilindustrie“ am 13. Juni im Bensheimer Haus am Markt (Beginn 19.30 Uhr) über die aktuelle Situation auch beim nach der Rana-Plaza-Katastrophe in Dhaka/Bangladesh 2014 gegründeten „Textilbündnis“ informieren.

Die Menschenrechts-Initiative hält dieses Bündnis mit aktuell 186 Mitgliedern inzwischen für „Augenwischerei“, weil es „auch vier Jahre nach der Gründung über Absichtserklärungen nicht hinaus gekommen ist“, wie MIB-Sprecher Rainer Scheffler erläutert.

Verlagerung nach Äthiopien

Scheffler unter Berufung auf die Kampagne für Saubere Kleidung, die die Menschenrechts-Initiative seit Jahren unterstützt: „Bis 2018 sollen alle Textilketten und Bekleidungskonzerne im Rahmen des Textilbündnisses Nachhaltigkeitsberichte mit Zielvorgaben zur Verbesserung der Situation von Arbeiterinnen und Arbeitern in den Zulieferfabriken vorlegen. Der Textilkonzern H&M hat jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt, in dem aufgeführt wird, in rund 40 Proent seiner etwa 1700 Zulieferfabriken würden bereits faire Löhne gezahlt. Allerdings nennt H&M weder die Lohnhöhen noch gibt es Angaben darüber, in welchen Zulieferbetrieben fair entlohnt wird. Gleichzeitig verlagert H&M einen Teil der Fertigung etwa aus Bangladesch ins noch billigere Äthiopien.“ red