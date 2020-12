Innenstadt-Aktion verlängert

Bensheim.Zur Unterstützung des Einzelhandels hatte das Team Stadtmarketing eine Parkaktion ins Leben gerufen, die bis 31. Dezember gelaufen wäre. Aufgrund der Umstände und in der Hoffnung, dass im Laufe des kommenden Monats das öffentliche Leben wieder langsam hochgefahren werden kann, wird die Aktion bis 31. Januar verlängert.

Beim Einkauf ab 15 Euro gibt es in allen teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt Parkgutscheine für das Parkhaus Platanenallee. Pro Tag und Einkauf erhält man einen Parkgutschein im Wert von einem Euro. Wer in vier Geschäften für jeweils mindestens 15 Euro einkauft, kann Parkgutscheine im Wert von vier Euro sammeln. Die teilnehmenden Geschäfte sind mit einem Aufkleber auf dem Plakat „Sein oder online? Kauf in Bensheim!“ gekennzeichnet und auf www.bensheim.de unter der Rubrik „Einkaufen“ aufgeführt.

Auch die begleitend zur Erstauflage der Infobroschüre des Stadtmarketings ins Leben gerufene Rabattaktion läuft bis 31. Januar. Die Broschüre wurde an alle Haushalte verteilt, Voraussetzung war, dass kein „Werbung verboten“-Schild am Briefkasten angebracht ist. Sobald die öffentlichen Einrichtungen wieder öffnen können, liegen die Broschüren kostenlos zur Abholung für die Bensheimer Haushalte aus, die keine Broschüre erhalten haben. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020