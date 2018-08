Innenstadt wurde zur grünen Meile

Bei der Nachhaltigkeitsmesse in der Bensheimer Fußgängerzone informierte der ZAKB unter anderem über verschiedene Heizsysteme für die eigenen vier Wände. © Funck

Bensheim.Die zweite Bergsträßer Nachhaltigkeitsmesse ging am Samstag in der Bensheimer Innenstadt über die Bühne. Organisatoren waren die Grüne Liste und der Kreisverband der Grünen. An 19 Ständen waren Initiativen, Vereine, Unternehmen und Verbände präsent, um zu informieren und für Fragen zur Verfügung zu stehen.

Eröffnet wurde die Messe durch die grüne Bundestagsabgeordnete Daniela Wagner als

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5135 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.08.2018