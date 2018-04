Anzeige

Bensheim.Ein Jahr ist es her, dass der Innenstadtdialog „Bensheim 2030“ gestartet wurde, am 2. November 2017 fand die Abschlussveranstaltung statt.

Die Ergebnisse liegen vor, die Verwaltung arbeitet an Vorschlägen zur Umsetzung. Die Grüne Liste Bensheim (GLB) wird in ihrer Fraktionssitzung am Dienstag (24.) über den aktuellen Stand diskutieren.

Mit wenig Aufwand umsetzen

Insbesondere zum Thema (Rad)-Verkehr gab es mehr als 100 Vorschläge, viele davon mit wenig Umsetzungsaufwand. „Radwege sind wichtig, aber die kleinen Maßnahmen darf man nicht unterschätzen, wenn es darum geht, den Anteil des Radverkehrs zu steigern. Wir sind überzeugt, dass die Freigabe der Fußgängerzone in den Abendstunden zeigen wird, dass Radfahrer und Fußgänger sehr gut gemeinsam den Straßenraum in der Innenstadt nutzen können“, nennt der Stadtverordneter Hanns-Christian Wüstner ein konkretes Beispiel für eine sinnvolle und leicht realisierbare Maßnahme.