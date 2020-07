Inner-Wheel-Club spendet an die Tafel

Bensheim.Die Präsidentin des Inner-Wheel-Clubs Bensheim-Lampertheim Doris Mäurer und ihre Sekretärin Carola Beck besuchten die Tafel in Bensheim. Zweck des Besuchs war die Übergabe einer Spende in Höhe von 1000 Euro in Form von Bensheimer Batzen. Die Leiterin der Tafel, Mariette Rettig, freute sich sehr über diese Spende und versprach, sie an besonders bedürftige ältere Menschen weiterzuleiten. Der Club, so Präsidentin Doris Mäurer, wolle damit sowohl die Bensheimer Geschäftswelt als auch bedürftige Menschen unterstützen. Unser Bild zeigt (v. l.) Doris Mäurer, Carola Beck und Mariette Rettig. red/Bild: Inner Wheel

