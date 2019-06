Inner Wheel mit neuem Vorstand

Bensheim.Der Inner-Wheel-Club Bensheim-Lampertheim (IWC) startet mit einem neuen Vorstandsteam ins Amtsjahr 2019/2020. Karin Koch übernahm das Amt der Präsidentin von ihrer Vorgängerin Doris Dörr. Ihr zur Seite stehen Doris Mäurer (Vizepräsidentin), Astrid Berberich (Clubsekretärin), Brigitte Merkel (Schatzmeisterin), Barbara Auch-Schwelk (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) sowie Carola Beck (Clubmeisterin).

Für die kommenden Monate steht eine Reihe von Vorträgen und Veranstaltungen auf dem Programm. Unter anderem informieren eine Streetworkerin über die spezielle Problematik von Frauen in der Obdachlosigkeit, der Leiter der Rettungshundestaffel über die Erfolge dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, ein Biologe über die enorme Bedeutung von Bienen und der Imkerei sowie die Vorsitzende des Vereins N.E.S.D.I. über das Engagement zur Bekämpfung der Genitalverstümmelung bei Mädchen in Tansania.

Besonders letzteres Thema liegt Karin Koch sehr am Herzen, denn sie hat im Rahmen ihrer Berufstätigkeit als Frauenärztin auch mit Patientinnen zu tun, die in afrikanischen Ländern aufgewachsen sind und unter den körperlichen und seelischen Folgen dieser unsäglichen Praxis leiden. Der Verein N.E.S.D.I. hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass diese schmerzhaften und folgenschweren Eingriffe ein Ende finden. Er setzt dabei auf konsequente Bildungs- und Aufklärungsarbeit in Tansania und ermöglicht dort jungen Mädchen einen Schulabschluss. Für dieses Vorhaben wird der Verein vom IWC Bensheim-Lampertheim regelmäßig finanziell unterstützt.

Der Club wird jedoch wie auch bisher schon soziale Projekte in der Region Bergstraße fördern, unter anderem den Verein für Wohnungslose sowie Auftritte der Klinikclowns im Pflegeheim St. Elisabeth. Der Inner-Wheel-Club Bensheim-Lampertheim hat 28 Mitglieder und trifft sich jeden dritten Montag im Monat. Er ist Teil des weltweit vertretenen Inner-Wheel-Clubs, einer Serviceorganisation, die sich sozialem Engagement verpflichtet sieht. red

Info: Infos zum Vortragsprogramm: www.innerwheel.de/bensheim-lampertheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.06.2019