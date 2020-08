Innovativer Neubau als Krisen-Medizin

Bensheim.Lockdown in Indien, Ausgangssperren in Italien – und damit die beiden wichtigsten Absatzmärkte durch die Corona-Pandemie im Ausnahmezustand. Die Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH stand im Frühjahr plötzlich vor ungeahnten Herausforderungen. „Hinzu kam, dass es auf den Schiffen nicht genügend Frachtraum gab und der Flugverkehr stark eingeschränkt wurde“, blickt der Geschäftsführende Gesellschafter Michael Reckeweg zurück. Für ein Unternehmen mit einer Exportquote von 90 Prozent eigentlich eine fatale Gemengelage.

Die Mitarbeiter mussten deshalb zunächst in Kurzarbeit, die Aufträge gingen zurück und eine seriöse Einschätzung der Lage gestaltete sich schwierig. Das hat sich inzwischen geändert. Aus der Pandemie im Frühling ist zwar mittlerweile eine Pandemie im Spätsommer geworden. Der Familienbetrieb hat aber wieder eine Perspektive. „Letztlich kommen wir wohl relativ gut durch die Krise“, so Reckeweg. Im indischen Hauptmarkt laufen die Geschäfte wieder, Bangladesch und für die Verantwortlichen überraschend auch Kanada zählen ebenfalls zu Umsatzbringern.

Den Planansatz für 2020 werde man nicht erreichen, „wir gehen von zehn Prozent unter Vorjahr aus“, erläutert der Geschäftsführer im Gespräch mit dieser Zeitung. Wenn es so kommt, könne man zufrieden sein. Natürlich wisse man in Zeiten eines unberechenbaren Virus nicht, was in zwei, drei Monaten ist. „Aber einen zweiten Lockdown in Indien kann es meiner Einschätzung nach kaum geben“, betont Michael Reckeweg. Nachdem auf dem Subkontinent das Leben wieder langsam angelaufen ist, „kamen von dort fast mehr Bestellungen, als wir ausliefern konnten“.

Im Krisenmodus befindet sich die Firma demnach nicht, wenngleich man zwei, drei Monate, in denen man zurückfahren musste, nicht einfach aus dem Handgelenk schütteln und aufholen könne. Zugute kommt dem Hersteller homöopathischer Arzneimittel, dass man im vergangenen Jahr „ein sehr gutes Ergebnis“ erzielt hat. Die Zahl der Mitarbeiter bleibt mit 220 nicht nur auf dem Niveau von 2019, sie soll vor allem im nächsten Jahr erhöht werden. „Es sind Einstellungen geplant“, bestätigt Geschäftsführerin Marita Reckeweg.

Im Zeitplan geblieben

Ausreichend Platz für Wachstum gibt es ab Januar. Dann soll das neue Werk bezugsfertig sein. 33 Millionen Euro haben die Reckewegs investiert, trotz Corona-Krise blieb man im Zeitplan und Kostenrahmen. „Da sind wir schon stolz drauf“, bemerkt das Ehepaar, verbunden mit einem Lob an Schwiegersohn David Reckeweg-Lecompte, der darauf ein Auge gehabt habe.

Mit der Produktionsstätte einschließlich Logistikzentrum und Hochregallager verfügt die Firma künftig nach eigener Einschätzung über eines der modernsten Pharmawerke in Deutschland. Im Neubau setzt der Mittelständler auf kurze Wege, die Abläufe sollen optimiert werden. Auf diesen Teil legt Prokurist Michael Münch, seit 30 Jahren in der Firma und mit der Planung betraut, großen Wert. „Theoretisch können wir im Drei-Schicht-Betrieb produzieren, es kommt sich niemand mehr in die Quere.“

Bei der Gestaltung der Innenräume hat man viel Wert auf Transparenz und helle Räume gelegt. „Sie können praktisch fast durch das ganze Werk schauen“, veranschaulicht Michael Reckeweg. Auf zwei Etagen können wie bisher Tinkturen und Säfte gemischt sowie Tabletten abgefüllt werden – nur mit deutlich erweiterten Kapazitäten. Die technisch ausgeklügelten Rein- und Werkschutzräume zählen zu den Herzstücken der Anlage.

Dass in Bensheim etwas Besonderes im Entstehen ist, hat sich längst bundesweit herumgesprochen. Initiativbewerbungen von hoch qualifizierten Fachkräften sind keine Seltenheit, Anfragen aus der Industrie nach Mietflächen liegen vor. Ob das ein Modell sein könnte, hängt auch davon ab, wie hoch die eigene Auslastung sein wird.

Mit der Erweiterung des Produktportfolios um medizinisches Cannabis (wir haben berichtet) sollen neue Märkte erschlossen werden. Im neuen Produktionsgebäude sind deshalb drei „Bunker“ integriert, die höchsten Sicherheitsanforderungen genügen – dicke Wände, Durchgangsschleusen, 80 Kameras und ein alarmgesichertes Abwehrsystem mit direktem Draht zur Polizei. Weil Cannabis unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, „sind die Vorgaben und Kontrollen scharf, es braucht etliche Sondergenehmigungen“, weiß der Seniorchef.

Mit dem Umzug, der ab Herbst schrittweise angegangen wird, läutet man die letzte Phase des Großprojekts ein. Auch wenn die Baustelle das eine oder andere Mal Nerven gekostet hat, „sind wir nicht unzufrieden“, bilanziert Reckeweg und hebt die gute Zusammenarbeit mit der Firma Leonhard Weiß als Generalunternehmer hervor.

Für die Zukunft sehen die Verantwortlichen die Pharmazeutische Fabrik nun sehr gut aufgestellt. Zumal die gesellschaftliche Akzeptanz alternativmedizinischer Heilmittel trotz aller öffentlicher Debatten hoch ist.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.09.2020