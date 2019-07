Ins Museum in Ladenburg

Auerbach.Der Auerbacher Synagogenverein lädt zu seinem alljährlichen Sommerausflug ein. In diesem Jahr geht die Fahrt am Sonntag, 28. Juli, zunächst nach Ladenburg in das Lobdengau–Museum zum Besuch der Ausstellung: „Nachbarn 1938 – Wir waren alle Ladenburger.“

Anlässlich des 80. Jahrestages der Pogromnacht 1938 hatten sich Studierende der Hochschule für Jüdische Studien und der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg zu einem gemeinsamen Projekt zusammengefunden, um die Geschehnisse zu erhellen, wie in Ladenburg, einer typischen Kleinstadt, das freundlich-nachbarschaftliche Nebeneinander von nichtjüdischen und jüdischen Bürgern in Ablehnung oder gar Feindseligkeit überging.

Eine der Studierenden, die an der Vorbereitung der Ausstellung beteiligt war, wird die Gruppe aus Bensheim führen.

Nach einer Mittagspause steuern die Teilnehmer Leutershausen an, wo sich die südlichste der jüdischen Gedenkstätten entlang der Bergstraße befindet. Ab 16 Uhr wird Michael Penk vom Vorstand des „Arbeitskreis ehemalige Synagoge Leutershausen“ die Synagoge zeigen, die wesentlich größer ist als die Auerbacher Synagoge, und wird die kulturelle Arbeit des Vereins erläutern.

Abfahrt vor dem Bürgerhaus Kronepark in Auerbach ist am 28. Juli um 10 Uhr, Abfahrt am Bensheimer Bahnhof (Haltestelle an der B 3) um 10.10 Uhr. Das Lobdengau-Museum wird um 11 Uhr erreicht, Leutershausen um 16 Uhr. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder willkommen. Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. red

