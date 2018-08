Anzeige

Bensheim.Die städtische Musikschule veranstaltet am Samstag, 18. August, ihren diesjährigen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 13 Uhr gibt es dabei in allen Räumen der Musikschule in der Hauptstraße 70 die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren.

Die anwesenden Fachdozenten beantworten dabei alle Fragen rund um das Thema Instrumentalausbildung und stellen kindgerechte Probeinstrumente zum Ausprobieren zur Verfügung.

Vorgestellt werden neben Blas- und Streichinstrumenten auch Klavier, Keyboard, Gitarre und Schlagzeug. Die Musikalische Früherziehung informiert über das aktuelle Kursprogramm. Im Anschluss an den Infotag können Probestunden vereinbart werden. red