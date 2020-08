Instrumente ausprobieren

Bensheim.Da die Musikschule Bensheim in diesem Jahr ihren traditionellen Tag der offenen Tür corona-bedingt nicht in gewohnter Weise durchführen kann, lädt das städtische Ausbildungsinstitut alle interessierten Familien zu einem Instrumententag am Samstag, 29. August, ins Parktheater ein. Dort sind die räumlichen Verhältnisse so großzügig, dass allen Teilnehmern ein ausreichender Mindestabstand gewährt werden kann.

Von 10 bis 13 Uhr finden Instrumentenvorstellungen statt. Die Fachdozenten beantworten dabei Fragen rund um das Thema Instrumentalausbildung und stellen kindgerechte Instrumente vor.

Vorgestellt werden die Instrumente Flöte, Klarinette, Saxofon, Horn, Trompete, Geige, Gitarre, Klavier, Keyboard und Schlagzeug. Das Hygienekonzept verlangt eine schriftliche Anmeldung vor Ort, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Gebäude sowie das Händewaschen/Desinfizieren vor jedem Instrumentenkontakt. ps

Info: Infos unter www.stadtkultur-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020