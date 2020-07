Integration: Aktivitäten bündeln, Akteure vernetzen

Bensheim.Bensheim ist seit kurzem Teil des Landesprogramms „Kommunale Integrations- und Vielfaltsstrategien (KIV)“, in dem es darum geht, Akteure und Aktivitäten im Bereich Integration zu bündeln und gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln.

Förderung von 20 000 Euro

Die Stadt hatte sich um eine Teilnahme am Programm beim Land Hessen beworben und wurde ausgewählt, was eine Projektförderung in Höhe von 20 000 Euro mit sich bringt.

Geplant ist, gemeinsam mit Bürgern, Interessensgruppen, Vereinen, Religionsgemeinschaften und mit den hauptberuflich im Bereich Integration Tätigen Synergien zu schaffen und alle Akteure miteinander zu vernetzen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Ziel ist eine bessere Wahrnehmbarkeit von bereits vorhandenen Angeboten im Bereich Integration.

Außerdem soll ein Forum für neue Ideen entwickelt und damit eine weitere interkulturelle Öffnung gestaltet werden. „Wir haben im Bereich Integration viele engagierte Akteure, mit denen wir gemeinsam zukünftige Strategien planen und abstimmen wollen“, sagt der für Integration zuständige Stadtrat Adil Oyan.

Geplant sind mehrere Workshops und eine Integrationskonferenz, in deren Rahmen bis Herbst 2021 ein Konzept zur Umsetzung von Integrationsstrategien in Bensheim entwickelt werden soll.

Der genaue Ablauf ist abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie, falls notwendig, sind auch digitale Formate angedacht. ps

Info: Kontakt für Fragen: integration @bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020