Integrationslotsin aus Bensheim ausgezeichnet

Bensheim.Im Rahmen eines Festakts im Biebricher Schloss in Wiesbaden ehrte die Hessische Landesregierung 27 ehrenamtlich tätige Integrationslotsinnen und -lotsen für ihr Engagement – darunter auch Gabrijela Schmitt aus Bensheim.

Stadtrat Adil Oyan beglückwünschte sie zur Auszeichnung: „Frau Schmitt leistet bereits seit fünf Jahren einen wertvollen Beitrag zur Integration der ausländischen Mitbürger: Sie ist nicht nur als Integrationslotsin tätig, sondern hat darüber hinaus auch neue Ehrenamtliche eingearbeitet und ist seit Januar 2019 koordinierende Integrationslotsin.“

Beim Festakt in der Landeshauptstadt sprach der hessische Sozial- und Integrationsminister Kai Klose den engagierten Bürgern seinen Dank aus: „Integrationslotsen bauen Brücken und helfen vielen Menschen bei der ganz praktischen Integration. Durch den persönlichen Kontakt können sie über wichtige Themen des Alltagslebens informieren oder als muttersprachliche Vermittler bei Behördengängen helfen.“ Die Integrationslotsen in Bensheim bieten bereits seit 2009 kultursensible und häufig mehrsprachige Hilfestellung für Migranten an – zum Beispiel Begleitung bei Arztterminen und Behördengängen. Dabei handeln die Ehrenamtlichen neutral und behandeln die ihnen anvertrauten Sachverhalte vertraulich.

Eine Übersicht von Sprechstunden der Integrationslotsen unter www.bensheim.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019