Bensheim.Am Donnerstag (22.) findet wieder der internationale Familiennachmittag im Mehrgenerationenhaus statt. Immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr kommen im Café Klostergarten Menschen unterschiedlichster Herkunftsländer zusammen. Es besteht die Möglichkeit, andere Menschen und deren Kulturen kennenzulernen.

Außerdem stehen Spielmöglichkeiten für die Kinder zur Verfügung. Besonders begehrt ist der Lerntisch, an dem Menschen mit Migrationshintergrund beim Lernen der deutschen Sprache von ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden. Jeder ist willkommen. Wer Interesse an einem Engagement, beispielsweise als Lernpate hat, kann sich an Eva Wieder wenden. red