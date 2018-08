Anzeige

Auerbach.„Piloxing SSP“ ist eine Mischung aus Boxing-, Pilates- und Tanzübungen – und soll die Pfunde purzeln lassen. Das intensive Intervall-Workout verbessert nicht nur Haltung und Balance, sondern stärkt zusätzlich noch Muskulatur und kurbelt das Herz-Kreislauf-System an.

Die Trainingsstunde im Angebot der TSV Auerbach findet immer mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr im Jugendzentrum (Gebäude C) der TSV statt. Am Mittwoch, 15. August, bietet der Verein eine kostenlose Schnupperstunde zum Kennenlernen an. Zum Training soll nicht allzu weite Fitnesskleidung angezogen, etwas zu trinken und eine Fitnessmatte plus Handtuch mitgebracht werden.

Da das Workout ein Barfuß-Workout ist, ist kein besonderes Schuhwerk erforderlich. Für diesen Kurs wird eine Gebühr erhoben. Er geht über zehn Stunden und startet am 22. August. red