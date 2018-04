Anzeige

Bike- und Sportpark

Die Infrastruktur für den Sport wird auch an anderer Stelle ausgebaut, wie die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung schreibt. Am Berliner Ring entsteht der neue Fußballplatz des FC Italia, der auch von anderen Vereinen genutzt wird. Eine Fläche östlich des bisherigen Vereinsheims des 1. Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug soll als Bike- und Sportpark ausgewiesen werden, um eine Radcross-Strecke errichten zu können. Der Entwurf für den Bebauungsplan wurde kürzlich beschlossen.

Die CDU-Fraktion tagt am Dienstag (10.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46, Bensheim. red

