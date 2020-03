Irischer Frühling an der Bergstraße

Bensheim.Zum traditionellen Saison-Auftakt der internationalen Sommerfestspiele Auerbach präsentiert Festspielleiter Klaus P. Becker am Sonntag, 5. April, um 19 Uhr im Parktheater nunmehr im 16. Jahr in Folge „Irish Spring“, das renommierte Festival of Irish Folk Music mit vielen Künstlern und Bands aus den unterschiedlichsten Regionen Irlands.

„Irish Spring“ messe permanent den Pulsschlag der Szene und präsentiere neben Bewährtem auch aufregende neue Strömungen und Entwicklungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. „Virtuose und hochmotivierte Musiker bezaubern mit mitreißenden Jigs, Reels und Hornpipes im kontrastreichen Spannungsfeld von Tradition und Moderne, Melancholie und überbordender Lebenslust, angereichert mit virtuosem Irish Step Dance.“

So will auch der Jahrgang 2020 musikalisch schwungvoll den Winter-Blues vertreiben und mit einer kraftvollen Brise von der musikbegeisterten grünen Insel dem Frühling an der Bergstraße Tür und Tor öffnen. Und spätestens wenn zum großen Finale traditionell alle Musiker gemeinsam noch einmal zu einer großen, ausgelassenen Session aufspielen, hält es im Parktheater erfahrungsgemäß keinen mehr auf den Sitzen.

Der traditionelle Sänger Niall Hanna, begleitet von Stephen Loghran, präsentiert gefühlvolle eigene Stücke. Connla, mittlerweile weltweit unterwegs, fasziniert mit modernem Folk-Sound auf akustischen Instrumenten wie irischem Dudelsack, keltischer Harfe, Trommel, Flöten und intensivem Gesang. Dritter im Bunde ist Akkordeon-Kraftwerk David Munnelly mit seinem Trio aus dem westirischen County Mayo mit tanzbaren Jigs, Reels und Hornpipes sowie der magischen Stimme von Anne Brennan. Aneta Dortová setzt mit Step-Dance-Einlagen tänzerische Akzente im vielfältigen keltischen Klangkosmos.

Karten im Vorverkauf gibt es im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816 und in der Musikbox Bensheim; Karten per E-Mail oder Post: KaPeBecker@t-online.de, Telefon 06251/2332, www.festspiele-auerbach.de. red

