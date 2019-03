Irritationen wegen fehlender Absperrung

Bensheim.Die Sperrung der Schwanheimer Straße verlief am Wochenende nicht ganz so reibungslos wie vielleicht erhofft. Es kam vor allem am Samstagvormittag zu Rückstaus am Kreisel Berliner Ring/Schwanheimer Straße. Außerdem führten fehlende Absperrungen dazu, dass irritierte Autofahrer trotzdem ihr Glück versuchen wollten und auf der nicht gerade wenig befahrenen B 3 Wendemanöver einleiten mussten.

Dabei war die Ausgangslage eigentlich klar. Die Fahrbahn der Schwanheimer Straße zwischen Rodensteinstraße und Berliner Ring muss erneuert werden – angegangen wird das vom zuständigen Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) in zwei Schritten. Am vergangenen Wochenende standen die Fräsarbeiten an, am nächsten Wochenende wird samstags und sonntags die Asphaltschicht aufgetragen (wir haben berichtet). Beides ist nur unter Vollsperrung möglich, worauf seit einigen Tagen Schilder an neuralgischen Verkehrsknotenpunkten hinweisen. Schließlich gilt es, knapp 1000 Meter Fahrbahn wieder in Schuss zu bringen.

In der Theorie war demnach alles bestens, auch die Arbeiten selbst gingen nach aktuellem Erkenntnisstand ohne Zwischenfälle über die Bühne. Was letztlich wohl zu den Unklarheiten bei den Autofahrern führte, war eine Mischung aus fehlenden und unklaren Absperrungen sowie dem im Straßenverkehr weit verbreiteten notorischen Anspruch von Verkehrsteilnehmern, überall durchzukommen, sofern es nicht völlig ausgeschlossen ist oder man sich dabei den Wagen ruiniert.

Konkret betrachtet fehlte auf der Rodensteinstraße (B 3) von Heppenheim kommend die Absperrung für die Linksabbiegerspur in die Schwanheimer Straße. Auch war den Straßenschildern nicht zwingend zu entnehmen, dass es dort nicht weitergeht. Die Folge: Über den Tag und den Abend verteilt versuchten immer wieder etliche Fahrer durchzukommen, nur um kurz vor der Bahnunterführung vor einer Baustellenbarriere zu landen.

Die rot-weißen Pylonen, mit denen man die Linksabbiegerspur unzweifelhaft hätte dicht machen können, standen übrigens ein paar hundert Meter weiter südlich auf der Mittelinsel an der Ecke Hermannstraße/B 3.

Unterm Strich aber alles nicht so tragisch, am nächsten Wochenende gibt es ja eine zweite Chance – und nüchtern betrachtet kam es, abgesehen von hochroten Köpfen im Wageninneren und nervösen Zuckungen auf der Hupe, zu keinen schwerwiegenden Zwischenfällen. Für die Anlieger ohnehin viel wichtiger ist, dass die Zeitabläufe eingehalten und am Sonntagabend der neue Asphalt bewundert werden kann.

Und bevor es im Lauf der Woche erneut zu Irritationen kommt: Der KMB hat bereits darauf hingewiesen, dass es zu Behinderungen kommen kann in Vorbereitung auf den Kraftakt am Wochenende.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019