Islamausstellung und Vortrag

Bensheim.Die islamische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat lädt für Samstag, 28. März, von 10 bis 18 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Wilmshausen/Schönberg zu einer Ausstellung mit dem Thema „Eine Reise durch die islamische Zeit“ ein.

Die öffentliche Debatte über den Islam beschränke sich häufig auf einzelne Aspekte wie Fundamentalismus oder Extremismus. Gerade dieser selektiven Wahrnehmung solle diese Ausstellung entgegenwirken, weil sie den Islam in seiner Gesamtheit in den Blick nehme, schreibt die Gemeinde. Dadurch solle der interreligiöse Frieden in der Gesellschaft gefördert werden.

Zum Abschluss gibt es am gleichen Tag ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus einen Vortrag zum Thema „Islam und Rassismus“. Es spricht auf Einladung der Ahmadiyya-Gemeinde die CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland. „In der sogenannten islamischen Welt findet eine Ausgrenzung der Andersgläubigen statt. In der westlichen Welt erkennt man diese an der steigenden Islamophobie. Dem wollen wir uns entgegenstellen und mit einer Kombination aus Toleranz, Respekt und dem gemeinsamen Dialog einen Schritt in Richtung Frieden, Liebe und Harmonie machen“, heißt es in der Ankündigung. red

