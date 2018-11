Italienischer Gesprächskreis

Auerbach.In Deutschland sterben täglich drei Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan erhalten – und 10 000 warten darauf, eines zu bekommen. Die Wartezeit für eine Niere beträgt bei uns zwischen sechs und acht Jahren, in Österreich maximal zwei.

Die Organtransplantationen sanken 2017 in Deutschland auf den Tiefststand von nur 800 Operationen. Dass es in den meisten europäischen Ländern ganz anders aussieht, liegt an der Widerspruchslösung, die auch in Italien gilt und bei der jeder als potenzieller Spender angesehen wird, der dagegen keinen Widerspruch eingelegt hat. Diese Reglung möchte jetzt Gesundheitsminister Spahn auch einführen, was für heiße Diskussionen sorgt.

Um das Thema Organspende geht es im italienischen Konversationskreis am Donnerstag (15.) um 20 Uhr im Lesesaal des Auerbacher Bürgerhauses. Wer an der Diskussion interessiert ist und sein Italienisch einbringen möchte, ist eingeladen. red

