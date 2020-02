Italienischer Gesprächskreis

Bensheim.„Andere Länder, andere Sitten“ – dieses Sprichwort existiert in jedem Land und es betrifft alle Bereiche, egal ob Essen, Gesten, Benehmen oder sogar das Wetter. Kommt ein sonnenverwöhnter Italiener in den tristen deutschen November mit Nieselregen und Nebel, trifft ihn der erste Schock, sieht er dann noch jemanden die Spaghetti mit dem Messer schneiden, überfällt ihn das kalte Grausen.

Lieber vorher informieren

Um Fettnäpfchen zu vermeiden, ist es ratsam, sich vorher schon über Sitten und Gebräuche eines fremden Landes gut zu informieren. In China sollte man nie seinen Teller leer essen, da dies eine Beleidigung für den Gastgeber ist. Auf keinen Fall darf man Blumen bei einer Einladung mitbringen, und zum Nase schnäuzen muss man zur Toilette gehen.

Sicher können viele mitreden und erzählen (in Italienisch versteht sich), was sie schon alles erlebt haben oder wovon sie geschockt waren. Um dieses interessante Thema geht es beim nächsten Treffen des italienischen Konversationskreises, Ausnahmsweise sind Termin und Veranstaltungsort geändert. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Auerbach in der Bachgasse 39 statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020