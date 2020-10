Italienischer Konversationskreis

Bensheim.Wie hat die Coronapandemie unser Leben verändert? Es wird wohl niemanden geben, der bei diesem Thema nicht mitreden kann. „Wir wollen bei der Diskussion im italienischen Konversationskreis etwas Dampf ablassen, Frust abbauen und über die unterschiedlichen Erfahrungen sprechen. Außerdem versuchen wir, bei all den vielen Negativnachrichten, eine positive Stimmung zu behalten“, heißt es in der Ankündigung.

Wer sich daran beteiligen möchte, ist eingeladen, am Donnerstag (22.) um 20 Uhr in die Bibliothek des evangelischen Gemeindezentrums in die Bachgasse 39 in Auerbach zu kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.10.2020